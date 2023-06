Peter Bosz over zijn samenwerking met PSV: ‘Ik zal me ook moeten aanpassen aan de club’

Doek valt voor Citypassa­ge Veldhoven: overdekt winkelcen­trum komt niet terug in plannen vernieuwd Citycen­trum

VELDHOVEN - In de plannen voor een vernieuwd Citycentrum in Veldhoven is geen plek meer voor de Citypassage. Het overdekte gedeelte van het Veldhovense winkelcentrum wacht de slopershamer, omdat eigenaar SB Real Estate geen toekomst ziet voor het gebouw. De gemeente bevestigt de sloopplannen.