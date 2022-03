Philips Oekraïne eist bij hoofdkantoor in Amsterdam boycot van Rusland: bedrijf op ‘zwarte lijst’ gezet

Inzameling huisraad voor vluchtelin­gen loopt hard in Edison­straat Eindhoven: ‘Je voelt je betrokken’

EINDHOVEN - Het is vrijdag een komen en gaan met Eindhovenaren die bij een inzamelpunt in de Edisonstraat spullen komen brengen voor gevluchte Oekraïners. ,,Deze oorlog is dichterbij dan andere. Je bent betrokken.”

5 maart