Philips vloert concurrent om flessenwarmer: Alecto moet van de rechter verkoop direct staken

Recreatie­zwem­men in Eindhovens Ottenbad weer wekenlang onmogelijk, deze keer wegens onderhoud

EINDHOVEN - Het recreatiebassin van het ir. Ottenbad in Eindhoven gaat weer bijna vier weken dicht. Nadat het bad eind vorig jaar en afgelopen zomer wekenlang gesloten was wegens personeelstekort is onderhoud deze keer de reden.

7 november