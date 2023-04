Philips zet honderden miljoenen opzij voor eerste schadeclaim-zaak in VS

Passie, emotie en strijd brengen exotisch FC Botafogo uit Strijp naar eerste divisie

Na jaren van droogte beleven de zaalvoetballers van FC Botafogo weer eens een historisch hoogtepunt. Drie wedstrijden voor het einde van de competitie is de formatie uit het Eindhovense stadsdeel Strijp in de Topklasse niet meer in te halen. FC Botafogo promoveert naar de eerste divisie.