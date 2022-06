Piemels, bier en Rapper Sjors op Kamping Kitsch Club: ‘Je kan hier sexy zijn’

met videoEINDHOVEN - Een terrein vol mensen met panterprintoutfits à la Nel Veerkamp, vrouwen met een iets te diep decolleté en heren verkleed als de foute mannen van de film New Kids. Witte sokken in badslippers, nektasjes, gouden kettingen, een matje als kapsel en trainingspakken zijn hier juist regel in plaats van uitzondering.