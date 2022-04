Pieter van Vollenhovenprijs voor jazzclub Fifth NRE in Eindhoven

EINDHOVEN - Jazzclub Fifth NRE in Eindhoven is een van de vier winnaars van de Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming van monumenten. Uit handen van de naamgever kreeg initiatiefnemer Hein van Stiphout een geldbedrag van 2500 euro.

De voormalige gasfabriek - gebouw vijf - op het terrein van het oude nutsbedrijf aan de Nachtegaallaan in Eindhoven is in 2018/’19 verbouwd tot een restaurant, een muziekzaal, een borrelruimte en een koffiebranderij. Van Stiphout opende daar met zijn compagnons Bart van Bavel en Wim Louwers de jazzclub. Wellicht dat de voorliefde voor de muzieksoort nog wel meespeelde bij de toekenning. Al benadrukt de organisatie van de prijs dat een onafhankelijke jury de winnaars bepaalt.

Quote Het doorzet­tings­ver­mo­gen van de vier winnaars is bewonde­rens­waar­dig. Dankzij deze mensen kunnen monumenten behouden blijven. Pieter van Vollenhoven, Oud-voorzitter Nationaal Restauratiefonds

Van Vollenhoven sprak vrijdagmiddag in het Fort van Hoofddorp, ook een van de winnaars, zijn waardering uit voor de vier initiatiefnemers. ,,Want herbestemmen van monumenten is vaak geen eenvoudige opgave. Het doorzettingsvermogen van deze vier tijdens de herbestemming van hun monument is bewonderingswaardig. Het zijn allemaal goed geslaagde voorbeelden. Dankzij deze mensen en met hen vele betrokkenen met passie voor erfgoed kunnen de monumenten binnen ons Koninkrijk behouden blijven.” Van Stiphout en de zijnen hebben ‘100 jaar industrieel erfgoed behouden voor de toekomst’. Architect Stefan de Bever verzorgde het ontwerp.

Een trotse Van Stiphout beaamt dat het ook in dit geval geen eenvoudige zaak was. Hij stond in 2015 zelfs op het punt het bijltje erbij neer te gooien omdat de gemeente niet erg goed meewerkte. Uiteindelijk ging die overstag, maakte een bestemmingsplan en draaide op voor de sanering van de grond op het NRE-terrein. Daardoor konden de drie partners door met de renovatie. Al duurde het nog een hele tijd voor alle vergunningen binnen waren voor het werk aan het gemeentelijk monument. Daarbij schroomden ze niet om de handen uit de mouwen te steken. Zo brachten ze eigenhandig het isolatiemateriaal aan tegen het plafond van de jazzclub.

De prijs is in 2014 in het leven geroepen toen Van Vollenhoven afscheid nam als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds. Het prijzengeld van 10.000 euro moeten de winnaars delen. Behalve de Eindhovense inzending waren dat dit jaar De Volmolen in Amersfoort, het Fort van Hoofddorp en Uncle Louis Store in San Nicolas (Aruba). Van de winnaars is ook een filmpje gemaakt. Hier dat van Fifth NRE.

