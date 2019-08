Plots is 't weer rustig bij het bankje in Eindhoven

Het was gisteren een komen en gaan bij de tent van de dakloze vrouw aan de Groenewoudseweg in Eindhoven. Totdat ze plots was vertrokken.

,,Het is een attractie geworden. Een theater waar niemand iets aan heeft." Een buurtbewoonster die anoniem wil blijven, woont met zicht op de plek waar tot gisteren eind van de middag een zestigjarige dakloze vrouw bivakkeerde. Vanuit haar huis ziet ze het gebeuren. ,,Mensen stoppen en maken fotootjes. Ik hoop dat het snel afgelopen is.”

Rond drie uur is het druk bij de tent, die de vrouw een dag eerder heeft gekregen. Ze bivakkeerde in de dagen daarvoor op een bankje. Daar belandde ze nadat ze door woningcorporatie Sint Trudo uit haar sterk vervuilde woning was gezet.

De ruime zespersoonstent, die nu over het bankje heen staat, was door een ex-dakloze uit Eindhoven opgehaald bij een kringloopwinkel. ,,Ik kreeg hem gratis mee toen ik zei waar hij voor was. Ik heb hem vooral gehaald voor de hondjes van die vrouw, want die kunnen er niks aan doen dat ze zo is."

Hondenkoekjes

Quote Ze gebruikte in haar eigen huis de wc niet en dan zetten ze hier zo'n ding weg Miranda Verschuren, Buurtbewoonster Daar heeft Joyce Schepers uit Waalre het ook over, over de hondjes - twee poedels. ,,Ik vang al jaren honden op, daarom ben ik hier." Maar, zegt Schepers, ze is ook gekomen om hondenkoekjes, showergel en 'persoonlijke hygiënedingetjes' af te geven, uit 'een soort moedergevoel' voor de vrouw. ,,Ik heb een dochter met autisme en voel mee met mensen die anders zijn dan anderen.”



Een jonge vrouw uit Helmond die haar naam niet wil noemen, filmt ondertussen de tent van de vrouw en verspreidt het filmpje via sociale media. ,,Dit kan toch niet? Moet dit zo? Straks gaat het regenen.”



Een vrouw in een scootmobiel - 'gewoon mevrouw Hendriks, geen voornaam' - neemt het even later op voor woningcorporatie Sint Trudo. ,,Dat is een heel goed woonbedrijf. Ze hebben groot gelijk gehad dat ze haar hebben uitgezet. Er wordt haar alle hulp geboden, maar ze wil niks."



De kwestie is de afgelopen dagen uitgegroeid tot een splijtzwam in de buurt. Een man die tegenover de tent woont, is de vrouw liever kwijt dan rijk. ,,Ik wil slapen maar 's nachts is er een hoop lawaai van auto's die bij haar stoppen", zegt hij. Tegelijkertijd zijn er buurtbewoners die zich om de vrouw bekommeren en haar eten komen brengen.



Dixi

Deze middag zijn er felle discussies, waarin buurtbewoonster Miranda Verschuren haar partijtje meeblaast. Zij kent de geschiedenis van de dakloze vrouw en schampert over de dixi die door een toiletverhuurder uit goede wil bij de tent is gezet. ,,Ze gebruikte in haar eigen huis de wc niet en dan zetten ze hier zo'n ding."

Verschuren haalt ook flink uit naar een echtpaar dat de laatste weken veel contact heeft met de dakloze vrouw en 's nachts af en toe bij haar komt kijken. ,,Dat doen jullie alleen maar om jezelf een goed gevoel te geven."

Even dreigt het spannend te worden, maar snel worden de discussiërende partijen het met elkaar eens. De vrouw had jaren geleden al geholpen moeten worden, vinden ze. ,,Instanties zagen van het begin af aan dat ze vervuilt en hadden toen al moeten ingrijpen. Het is niet echt een heel aardige mevrouw of zo, maar dit..."

Curator Sikke van Meer komt deze middag ook weer kijken. Hij is de laatste dagen vaak ter plaatse geweest en heeft al dikwijls uitgelegd waarom hij en 'de instanties' machteloos staan. Zolang er bij de vrouw geen psychische problemen worden vastgesteld, mag ze vrij beslissen over haar leven en kan er geen sprake zijn van gedwongen opname. Miranda Verschuren kent het argument, maar heeft er wel een vraag bij. ,,Ben je dan niet gek als je jezelf onderplast?"

Ziekenhuis

Van Meer hoort de vraag niet meer. Hij is weggewandeld, op zoek naar de vrouw die even naar een nabijgelegen tankstation is gegaan. Hij zal later op de middag een gesprek met haar hebben, samen met iemand van Wijeindhoven.