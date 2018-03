Poep spuit uit toilet terwijl vrouw (18) erop zit

Haar 18-jarige dochter ging over haar nek. Meelkop zelf werd pas echt kwaad toen ze door de medewerkers van de rioolaannemers de dooddoener 'kijk maar op de site van de gemeente' te horen kreeg.



,,Niet alleen bij mij was het mis. Bij verschillende huizen in de straat zat de stront tegen het plafond. Zonder waarschuwing vooraf. En het ergste is: ze gingen gewoon door met het werk in de hele buurt. Wie niet thuis is overdag, vindt de troep dus vanavond als het gemeentehuis dicht is", aldus de 'zwaar geïrriteerde' Stratumse.



Ze klom na de afwijzende houding van de aannemers in de telefoon en probeerde bij de gemeente genoegdoening te krijgen. Rond 13.00 uur kreeg ze, na diverse kastjes en muren gezien te hebben, de verantwoordelijke rioleringsambtenaar aan de lijn. Excuses kreeg Meelkop wel, maar het werk werd niet stilgelegd. ,,Blijkbaar denken ze, dat komt bij zo weinig mensen voor, dat risico nemen we." De ambtenaar zei volgens de Eindhovense ook dat niet te voorspellen is of het probleem zich in een straat voordoet.