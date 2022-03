Poetin dwarsbomen? Haal dan gas uit Groningen, zegt hoogleraar TU/e

Gewapende overval op supermarkt in Eindhoven: dader deed ‘greep in de kassa’

EINDHOVEN - Aan het Dirigentplein in Eindhoven is zaterdagavond omstreeks 19.10 uur een gewapende overval op een supermarkt gepleegd. De politie zocht met spoed naar de dader in de omgeving van het plein, maar daar werd hij niet aangetroffen.

8:39