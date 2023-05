Politie bewaakte Eindhovens drugslab in nachtelijke uren, ontmantelen is gestart

Voortaan een ‘Witte Anjer Perk’ in Verzet­strij­ders­plant­soen

VALKENSWAARD - In het Verzetstrijdersplantsoen in Valkenswaard is een Witte Anjer Perk aangelegd. Dit is gebeurd op verzoek van het Nationaal Comité Veteranendag, om de veteranen te eren en waarderen. Met als symbool de witte anjer.