Politie lost schoten bij aanhouding in Eindhoven

Afsluiting Eindhoven­se Kruis­straat was ‘overhaast’ en ‘onzorgvul­dig’

10 september EINDHOVEN - Het besluit om de drukke Eindhovense Kruisstraat in de avonduren af te sluiten voor auto- en motorverkeer is onzorgvuldig voorbereid en overhaast genomen. Ook is er geen duidelijke belangenafweging gemaakt en is onvoldoende gemotiveerd waarom minder vergaande maatregelen niet werken.