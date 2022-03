Politie pakt bende in mensenhandel op rond Eindhoven, vrouwen gedwongen tot prostitutie

EINDHOVEN/HELMOND - De politie heeft acht verdachten in een grote mensenhandelzaak aangehouden in de regio Eindhoven. Ze worden verdacht van mensenhandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Hoofdverdachte in de zaak is een man van 38 jaar die zich voornamelijk ophield in Eindhoven, maar geen vaste verblijfplaats had. Hij had vermoedelijk meer dan tien vrouwen voor zich werken in de prostitutie, meldt de politie. Twee van de zes overige verdachten die werden voorgeleid, komen uit Eindhoven (vrouw, 33 jaar) en Helmond (man, 32 jaar). Een tweede verdachte uit Helmond is na zijn aanhouding uiteindelijk vrijgelaten.

Samen vormen ze in de ogen van de opsporingsdiensten een criminele organisatie. De verdachten kwamen in beeld bij een onderzoek dat startte in 2021. Zij hebben minimaal negentien slachtoffers gemaakt, blijkt uit het onderzoek. De politie zoekt nog uit of er meer vrouwen slachtoffer zijn geworden.

Naast deze acht verdachten werden de afgelopen tijd nog vier verdachten gehoord, omdat ze ervan verdacht worden een rol te hebben in het mogelijk maken van de seksuele uitbuiting. Dat meldt de politie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Verschillende rollen

In het onderzoek kwam naar voren dat de verdachten verschillende rollen speelden bij de mensenhandel. Een aantal verdachten zetten zich in als chauffeur, terwijl anderen huizen regelden en afspraken maakten. Ook benaderden andere verdachten vrouwen via internet. De vrouwen die voor ze moesten werken, mochten niet al het verdiende geld houden: een groot deel van de inkomsten werd door de verdachten afgepakt.

De hoofdverdachte, die geen vaste verblijfplaats heeft, is mogelijk al jaren actief in de mensenhandel, vermoedt de politie. Een groot aantal vrouwen zou in verschillende periodes voor hem hebben gewerkt. De politie verwacht dat de man waarschijnlijk veel geld met de handel verdiende. Het financieel onderzoek naar hem loopt nog.

Luxeartikelen in beslag genomen

De hoofdverdachte leidde dankzij de inkomsten uit de prostitutie een leven in luxe, hij reed onder andere rond in een dure auto. Tijdens de actiedag werden bij verdachten auto's, geld, dure merkkleding, een kostbaar horloge, televisies en andere luxeartikelen in beslag genomen. Ook zet de politie zich in voor een schadevergoeding voor de slachtoffers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's