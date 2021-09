Politie pakt in Eindhoven negen terreurverdachten op die trainden voor een aanslag

Amerikaan Malford Milligan maakt in Eindhoven een aangrij­pend soul-al­bum

12:26 EINDHOVEN - De Amerikaanse zanger Malford Milligan presenteert zondag 26 september in de Effenaar zijn album ‘I Was a Witness’. Die is gewijd aan misstanden in zijn vaderland. Een zwaar album, geeft hij toe. Maar het moest.