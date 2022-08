Politie pakt vier tieners op voor zware mishandeling Stratumseind

Als hospita een kamer verhuren mag weer overal in Eindhoven, maar de nood blijft hoog voor studenten

EINDHOVEN - Wie in Eindhoven een kamer over heeft in zijn woning, mag die vanaf nu verhuren zonder vergunning. De nieuwe hospitaregeling moet zorgen voor meer studentenkamers in de stad. De afgelopen jaren werd woningsplitsing juist aan banden gelegd.

16 augustus