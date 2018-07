Politieke metalband maakt Eindhovens festival uit voor nazi's: 'Fuck dit festival'

EINDHOVEN - De Amerikaanse metalband Ministry heeft zaterdagavond hard uitgehaald naar de organisatie van Dynamo Metal Fest in Eindhoven. Zanger Al Jourgensen (59) was het er op z'n zachtst gezegd niet mee eens dat hij zijn nummer niet mocht afmaken. Hij maakte de medewerkers achter de schermen daarom uit voor nazi's. ,,Fuck dit festival."

Jourgensen, bekend om zijn politieke statements, raakte tegen het einde van de show in Eindhoven zichtbaar gefrustreerd. Via de medewerkers achter de schermen kreeg hij te horen dat zijn tijd erop zat en dat er geen ruimte meer was voor een paar nummers. ,,We willen doorspelen, maar dat mogen we niet van deze nazi's. Fuck die gasten", riep hij geïrriteerd door de microfoon.

'Het hoort erbij'

Uiteindelijk trok hij zich niets van de medewerkers aan en keerde samen met de bandleden terug op het podium om nog een nummertje te spelen. Daarna moesten ze op dringend verzoek van de stagemanager toch echt vertrekken.

Dat de 59-jarige zanger vervolgens uit frustratie zulke dingen roept, verbaast organisator Tjerk Maas niets. ,,Jourgensen is een drugsjunk die zichzelf de hele dag had opgesloten in zijn kleedkamer. Het hoort een beetje bij hem en de act, wij halen er onze schouders voor op."

'Minpunt!'

Bezoekers denken daar anders over en reageerden verbaasd op de uitlatingen van Jourgensen. ,,Hoorde ik dat nou goed? Dat kun je toch niet zeggen?", zei een van de festivalgangers ter plekke.

Ook op de Facebook-pagina van Dynamo Metal Fest komen de bezoekers er nog even op terug. ,,Om nu de organisatie uit te maken voor nazi's gaat echt te ver. Minpunt!", laat Kevin Scholten bijvoorbeeld weten.

Wat vonden wij ervan?

Dat Ministry-frontman Al Jourgensen (in oktober wordt ‘ie 60) zich niet van zulke lichtzinnigheid zou gaan bedienen, was al een beetje te verwachten. Maar hij maakte er dit keer wel een erg zwaarmoedig optreden van, constateerde onze verslaggever Niels Guns. Jourgensen was al het hele optreden erg boos. Vooral op Donald Trump

Aan weerszijden van het podium stonden twee enorme opblaaskippen met hetzelfde kapsel als dat van Trump. Op de buiken van de beesten flinke swastika’s met verbodsborden eromheen. Soms gaf Jourgensen een trap tegen de witte gevaartes waardoor ze omvielen. Dat er op zulke momenten meteen roadies aan kwamen gesneld om de opblaasbeesten weer recht te zetten, maakte het gebeuren slapstick zonder dat de acteurs dat zelf in de gaten leken te hebben.