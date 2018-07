Porno-afperser in mail: 'Blijft ons geheimpje als je 2900 euro betaalt'

Steiger Paterskerk in Eindhoven is een puzzel

12:07 EINDHOVEN - De Paterskerk in Eindhoven is voor ongeveer de helft in de steigers gezet, later volgt de andere helft aan de kant van het klooster. De medewerkers van Van de Ven uit Veghel werken deze week nog door in de bouwvak om de enorme puzzel die de steiger is, te 'leggen'.