Prachtige plaatjes van helikopter en vliegtuig tijdens volle maan: ‘Je moet geluk hebben’

Definitief een nieuwe basis­school in Waal­re-Noord: ‘Aantal leerlingen kan beter gespreid worden’

WAALRE - Een nieuw onderkomen voor De Drijfveer en misschien ook voor De Gelukstuin in Waalre-Noord. Dan nieuwbouw voor De Meent en een verbouwing van de Brede School in Aalst. Dat gaat de komende jaren allemaal gebeuren in Waalre.