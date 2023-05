Prille vogelvreugde, neem de vuile was dan voor lief

met video PSV wint en in Eindhoven ontploft het Stratum­seind (met een beetje vertraging)

EINDHOVEN - Fabio Silva scoort en het Stratumseind ontploft. Een echte prijs, zo klinkt het onder supporters in de Eindhovense caféstraat over de KNVB-beker. Niet in de laatste plaats omdat net als vorig jaar die club uit Amsterdam in de finale verslagen werd.