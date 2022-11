Primeur voor Eindhoven (en tweede in Nederland): lantaarnpaal met stopcontact om elektrische auto op te laden

De pas aangelegde parkeerplaats aan het Kwartier in buurtschap Te Veld telt zeven lantaarnpalen. Ze fungeren ook als oplaadpaal voor elektrische auto’s. Daarvoor krijgen ze elektriciteit van één centrale oplaadpaal.

Het is de eerste locatie in Eindhoven waar deze voorziening is aangelegd en na Renkum de tweede in Nederland, volgens Michel Versteeg van installatiebedrijf Dutch Charge. Gisteren was de officiële presentatie, in bijzijn van wethouder Rik Thijs (energie).

Tegen ‘verrommeling’ straatbeeld

Volgens Dutch Charge en de gemeente Eindhoven zijn er verschillende voordelen aan deze constructie. Zo zijn de bijbehorende parkeerplaatsen ook te gebruiken voor auto’s op brandstof, wat het draagvlak onder bewoners kan vergroten. Daarnaast wordt door het gebruik van lantaarnpalen de ‘verrommeling’ van het straatbeeld tegengegaan. Bovendien is de aanleg goedkoper dan die van traditionele laadpalen.

Versteeg is ook trots op wat hij ‘slimme aansturing’ noemt. ,,Als het parkeerterrein tussen vijf en zes uur ’s middags volstroomt en in de huizen overal de verlichting aangaat, is de vraag naar elektriciteit groot. Deze laadpaal levert dan in een lager tempo, omdat de meeste auto’s pas later op de avond of zelfs de volgende ochtend weer gebruikt worden.”

Bankpas of telefoon

De zeven oplaadpunten zijn al in bedrijf, maar er wordt te komende tijd nog verder aan gesleuteld. Zo krijgen ze een extra aansluiting, zodat net als bij andere laadpalen telkens twee auto’s kunnen worden aangesloten. Ook komt er een paslezer, zodat gebruikers met hun bankpas of telefoon kunnen betalen.

Quote We moeten naar 1,7 miljoen oplaadpun­ten in heel Nederland Michel Versteeg, installatiebedrijf

Thijs is blij met deze innovatie en kondigde aan dat er onderzocht wordt of bestaande lantaarnpalen kunnen worden omgebouwd tot oplaadpunt. En als straten worden heringericht, krijgen nieuwe straatlantaarns ook de dubbele functie, vertelt Linda van de Ven, projectleider bij de gemeente Eindhoven. Ze noemt als voorbeeld de Boschdijk binnen de Ring. Een logische ontwikkeling volgens Versteeg. ,,Want we moeten naar 1,7 miljoen oplaadpunten in heel Nederland.”

Van de Ven vertelt dat de bewoners van buurtschap Te Veld niet zijn betrokken bij de keuze voor aanleg van de oplaadpunten. Omdat de parkeerplaatsen niet zijn voorbehouden aan elektrische auto’s, zal wellicht iedereen er blij mee zijn. Thijs weet dat andere gemeenten kijken naar suggesties van inwoners om het opladen gemakkelijker te maken, zoals de aanleg van kabelgootjes in het trottoir. ,,Dat gaan wij voorlopig niet doen. Wij kiezen voor deze oplossing, ook vanwege het straatbeeld dus.”