Programma, route en meer: dit wil je weten over de Pride Walk in Eindhoven

TRANSFERUPDATE PSV mengt zich in het complexe miljoenen­spel rond aanvaller Ricardo Pepi

PSV gaat de plannen om Ricardo Pepi in te lijven kracht bijzetten. De komende dagen overlegt de Eindhovense club met het Duitse FC Augsburg over een overgang van het Amerikaanse talent naar het Philips Stadion, maar er is zeker nog geen sprake van een deal. De Duitsers willen meer dan 11 miljoen euro voor hem ontvangen (plus extra’s) en dat is voor PSV nu te veel.