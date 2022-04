Provincie wil meer doen om overlast rond mestfabrieken en -installaties aan te pakken

Kinderboek over filosofie: best logisch en helemaal niet ingewik­keld, vindt schrijver uit Nuenen

NUENEN - Hoe weet je wie je beste vriend is? Waarom wil iedereen dezelfde kledingmerken dragen? Waarom voeren mensen oorlog? Kinderen kijken verwonderd naar de wereld en stellen continu vragen. Net als grootheden uit de filosofie. Best logisch dat schrijver Marc van Dijk (oud-Nuenenaar) en tekenaar Sander ter Steege een kinderboekenserie maken over filosofen.

