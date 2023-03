PSV betreurt besluit over Cambuur-fans, irritatie bij groep Eindhovense supporters

Best koerst af op driehon­derd woningen binnen De Boomgaard; mogelijk nog ‘spelen’ met de hoogte

BEST - De komst van circa driehonderd woningen binnen het nieuwbouwplan De Boomgaard in Best lijkt een flinke stap dichterbij. Het gros van de gemeenteraad ziet dat aantal wel zitten. Al is nog altijd de vraag: hoe hoog wordt het geheel?