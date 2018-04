PSV-fan mist wéér kampioenswedstrijd door geboorte van zijn kind

Hoewel zijn vrouw pas zaterdag 21 april was uitgerekend, had Renders al een voorgevoel. Hun eerste kind, zoon Cas, werd geboren op 8 mei 2016, toen PSV ook landskampioen werd.



,,Maar toen was het scenario iets anders'', aldus Renders. ,,PSV speelde toen uit in Zwolle en er was een hele kleine kans dat ze kampioen werden. Deze keer zei ik het tevoren wel tegen iedereen: 'Die gaat zondag geboren worden, want PSV gaat kampioen worden. Of andersom'.''



Dat Renders op de Markt naar de wedstrijd keek was ook geen toeval. ,,Normaal zou ik naar het Stratumseind gegaan zijn, maar op de Markt kun je sneller weg. En ik had maar twee biertjes gedronken, normaal drink ik wel wat meer tijdens zo'n wedstrijd.''



Spijt dat hij de wedstrijd half miste? ,,Nee, dit was meer bijzonder'', lacht Renders. Om meteen toe te voegen: ,,Maar je weet wel dat je een leuk feestje gaat missen. Zeker tegen Ajax, want dat gebeurt misschien maar een keer in de vijftig jaar.''