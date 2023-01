PSV-goalie Waterman door verlengd contract minimaal tot zijn veertigste in Eindhoven actief

Aankoop designcol­lec­tie Lidewij Edelkoort niet meer terug te draaien, ook al wil de VVD dat nog steeds

EINDHOVEN - De koopakte is nog niet getekend, maar de aankoop van de designcollectie van Lidewij Edelkoort is definitief. De VVD maakte dinsdag tevergeefs een punt van het in hun ogen te hoge bedrag dat de gemeente neerlegt.

25 januari