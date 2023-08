PSV haalt Jerdy Schouten, die na een paar lange dagen alsnog een optie is voor de strijd tegen Rangers FC

Jordan Teze vertelt waarom hij deze zomer de smaak weer te pakken heeft gekregen bij PSV

Buiten PSV twijfelt niemand er nog aan dat de Eindhovenaren zich dinsdagavond in Graz plaatsen voor de play-offs van de Champions League. Jordan Teze trapt op de rem en zegt dat het eerst nog eventjes moet gebeuren. Hij vertelt en passant over zijn nieuwe rol in het elftal. ,,Ik zie het weer zitten als rechtsback.”