PSV heeft een personeelstekort en laat zich wéér te makkelijk foppen, maar vecht terug en kan zeker nog door

Ran­gers-spits Dessers weet wat het is om PSV pijn te doen: ‘Maar dit is een andere wedstrijd’

Namens de spelersgroep van Rangers FC blikte maandag voormalig Feyenoorder Cyriel Dessers vooruit op het treffen tussen Rangers FC en PSV van dinsdag. Hij weet wat het is om PSV pijn te doen, want in zijn laatste duel tegen de Eindhovenaren scoorde hij twee keer (bij Feyenoord).