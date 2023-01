PSV in de markt voor Anderlecht-spits Fábio Silva, de man van 40 miljoen

Hülya was 43 en had borstkan­ker: ‘Toen ik iets in mijn borst voelde, nam ik het eerst niet serieus’

EINDHOVEN - Hülya Pinarbasi was 43 toen ze een knobbeltje in haar borst ontdekte. Dat was haar geluk. Want hoe moeilijk de periode erna ook was, ze kan het nog navertellen. ,,Jonge vrouwen moeten weten hoe belangrijk vroegtijdige ontdekking is.”

