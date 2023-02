PSV kan Europese inkomsten van dit seizoen tegen Sevilla opvoeren tot boven de 25 miljoen euro

Middelbaar beroepson­der­wijs blijft dalen in populari­teit; ‘Zonder vakmensen geen geïsoleerd huis’

EINDHOVEN/HELMOND - Landelijk kozen er meer jongeren voor een mbo-opleiding in de zorg of techniek. In de regio is het beeld minder rooskleurig en het totaal aantal jongeren dat zich aanmeldt voor het middelbaar beroepsonderwijs blijft dalen.