PS­V-keeper Joël Drommel vond rust met behulp van een mental coach: ‘Als keeper komt er veel op je af’

INTERVIEWBij PSV was er zondag in Waalwijk voor het eerst sinds elf maanden een basisplek in de eredivisie voor keeper Joël Drommel. Hij verdween vorig jaar in april uit beeld en keepte sindsdien nog sporadisch bij PSV, maar is door een blessure van Walter Benitez voorlopig terug als vaste man. ,,Rot voor hem, maar voor mij een kans.”