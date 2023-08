PSV krijgt telefoon van FC Twente voor Sambo: bod op back ligt klaar

PSV-back Shurandy Sambo staat zwaar in de belangstelling van FC Twente. De Tukkers hebben hem al een hele tijd op de korrel en hij moet in Enschede Joshua Brenet vervangen, als Brenet een transfer maakt. Brenet is momenteel niet inzetbaar in Twente, omdat hij kijkt of een overgang naar een andere club mogelijk is.