PSV laat er geen gras over groeien tijdens eerste Europese afspraak en ziet deze spelers uitblinken

VERSLAGPSV ontketende dinsdag in het eigen Philips Stadion een lawine die Sturm Graz op het veld zelden op zich af zal hebben zien komen. De Eindhovenaren lieten bij een 4-1 zege nog een enorme portie kansen liggen, waardoor de return nog net geen complete formaliteit is, maar Champions League-voetbal is wel wat dichterbij gekomen.