PSV laat Mees Kreekels vertrekken naar Helmond Sport: ‘Ik baal wel van het afscheid’

Bergingen beveiligd in Eindhoven­se flats waar steeds wordt ingebroken, bewoners verdeeld: ‘Ze komen tóch wel binnen’

EINDHOVEN - In twee woontorens op het Gagelboschplein in Eindhoven zijn monteurs van Knaapen uit Son dinsdag begonnen met het plaatsen van anti-inbraakstrips op 150 bergingsdeuren. Of de inbraakgolf nu voorbij is? Bewoners zijn verdeeld.

17:00