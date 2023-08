PSV laat Russische aanvaller lopen: Strasbourg hapt wel toe

File van drie kwartier door ongeval met vrachtwa­gen op A2 bij Eindhoven

EINDHOVEN - Door een ongeval op de A2 bij Eindhoven was donderdagmiddag de linkerrijstrook van de snelweg dicht in de richting van Maastricht. Bestuurders stonden op het hoogtepunt zo’n drie kwartier vast in de file. Bij het ongeval was een vrachtwagen betrokken.