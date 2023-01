PSV-linksback Oppegard nadert tijdelijke overgang naar Go Ahead Eagles

Hans heeft Korsakov en vindt structuur bij Archipel: ‘Als ik me zou vervelen ga ik weer drinken’

EINDHOVEN - Uitvogelen hoe lampjes in elkaar zitten en ze monteren; dat doet Hans (56) een paar dagen per week als dagbesteding. Werk dat hij vroeger ook deed, alleen nu woont hij bij Archipel, want hij heeft het syndroom van Korsakov. ,,Als ik geen dagbesteding zou hebben, zou ik me vervelen en weer gaan drinken. Ik heb structuur nodig en die geven ze me.”

26 januari