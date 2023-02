PSV loot in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen een oude bekende

Column Argwanende opperhoofd­jes die hun personeel bespieden; het zijn net ouders

Kleine bekentenis: ik heb laatst in de baas zijn tijd even snel een vakantiehuisje geboekt én online een paar schoenen gekocht. Zou de baas dat in de gaten hebben? En opgeslagen in mijn dossier om tegen me te gebruiken mocht dat ooit eens nodig zijn?

