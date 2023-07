PSV op weg naar Linz voor bijzonder oefenduel met zestig minuten voor alle spelers

TU/e-raceteam vijfde bij ‘Formula Student’ op circuit Assen: ‘Op één onderdeel kwamen we 0,013 seconde tekort’

EINDHOVEN/ASSEN - Het is zoiets als de Formule 1, maar dan met universiteitsteams. Het TU/e-team University Racing Eindhoven (URE) is als vijfde geëindigd bij het ‘Formula Student’-evenement in Assen. De winst was voor de Hogeschool Graz uit Oostenrijk.