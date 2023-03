PSV staat na gemankeerde trainingsweek voor de opdracht om Cambuur nu wel te kloppen

PreZero breekt met Blink: ‘Geen geld, tijd en energie meer steken in regeling zonder toekomst’

HELMOND/ARNHEM - Afvalbedrijf PreZero zegt de samenwerking met Blink, dat onder meer in Helmond, Asten en Son en Breugel de afvalverwerking regelt, na ruim twintig jaar op. Het commerciële bedrijf uit Arnhem zegt geen vertrouwen meer te hebben in Marita van Lierop, wethouder in Helmond en bestuursvoorzitter van Blink.