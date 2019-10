PSV stopt met in opspraak geraakt Investous

In eerste instantie liet PSV nog weten dat het nog geen aanleiding zag om de samenwerking te verbreken. Woensdag werd de samenwerking eerst opgeschort en al snel helemaal beëindigd. ,,Het is voor ons een optelsom”, aldus woordvoerder Thijs Slegers. ,,Na de eerste klachten hebben we al contact gezocht met het bedrijf maar inmiddels ligt er ook minimaal één aangifte bij de politie en is er dus ook sprake van reputatieschade bij ons. Dat laatste is een ontbindende clausule in het contract. We hebben Investous inmiddels gesommeerd om alle verwijzingen naar PSV van de website te halen en niet meer met ons te adverteren.”