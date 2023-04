PSV wint de ploeterpotjes nu wel, maar wacht nog altijd op dé formule van Van Nistelrooij

VOORBESCHOUWING PSV start na belangrij­ke keuzes op kunstgras aan missie in Volendam

PSV start zondagmiddag in Volendam met de missie om de race om plek twee volledig open te houden. Winnen betekent dat de Eindhovenaren in ieder geval kans hebben om volgende week die positie in de tussenstand van de eredivisie te pakken, omdat PSV dan thuis speelt tegen Ajax. Plek twee in de eindstand is belangrijk, omdat die komende zomer recht geeft op deelname aan de Champions League-voorrondes.