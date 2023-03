PSV wint simpel van Anderlecht en heeft Olivier Boscagli nu écht terug als volwaardige optie

VERSLAGPSV is er woensdag in geslaagd om een oefenwedstrijd tegen Anderlecht in winst om te zetten: 2-0. Voor de Eindhovenaren scoorden voor rust al Mohamed Nassoh en Mohammed Amin-Doudah. PSV was duidelijk de bovenliggende partij, zeker voor rust. Er werden ook nog een paar kansen verkwist, terwijl Anderlecht niet al te veel in de melk te brokkelen had.