PSV zet samen met voetballegende Ji-Sung Park deze nieuwe alliantie in Zuid-Korea op

K3-optredens in Parkthea­ter Eindhoven afgelast, Hanne is te ziek om op te treden

EINDHOVEN - Wie dit Paasweekend een K3-show in het Parktheater in Eindhoven zou bezoeken, heeft pech. Zangeres Hanne Verbruggen is ziek geworden en kan niet optreden. De organisatie heeft daarom besloten om de komende concerten af te gelasten.