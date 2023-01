PSV’er Mauro Júnior biedt FC Emmen-speler direct zijn excuses aan na horrortackle

Mauro Júnior zal zelf vermoedelijk ook een tijdje toe moeten kijken, de verwachting is dat hij een stevige schorsing krijgt. Een tegenvaller voor de Braziliaan, die in Emmen voor het eerst dit seizoen in de basis stond. Mauro Júnior kampte met een slepende liesblessure en had later ook nog een blessure aan zijn schouder.

Door de rode kaart voor de Braziliaan speelde PSV ruim een helft in ondertal tegen FC Emmen. Het was voor PSV de eerste nederlaag in de clubhistorie tegen de ploeg uit Drenthe. En de rode kaart voor Mauro Júnior is de eerste rode prent voor PSV in de eredivisie in drie jaar tijd. De laatste was voor Ibrahim Afellay in januari 2020.