PSV’er Noni Madueke komt weg met milde straf voor rijden met vals rijbewijs; taakstraf en geldboete

Verkeers­school Leeuw vertrekt: ooit reden er trapauto's, nu wordt terrein groten­deels teruggege­ven aan de natuur

EINDHOVEN - Verkeersschool Leeuw vertrekt van de huidige locatie in de Genneper Parken. De stenen puist midden in het groen wordt grotendeels teruggegeven aan de natuur. Ooit was het een helihaven en duizenden kinderen reden er rond in trapautootjes.

10 april