Psychiateropleiding van GGZ Eindhoven mag blijven bestaan, intensief toezicht blijft

Auto gelanceerd en belandt onderstebo­ven op de weg in Eindhoven, beknelde bestuurder bevrijd

EINDHOVEN - Een auto vloog in de nacht van donderdag op vrijdag over de kop en belandde ondersteboven op de Insulindelaan in Eindhoven. De bestuurder kwam hierdoor bekneld te zitten in zijn auto. Hij werd bevrijd door hulpverleners en raakte slechts lichtgewond.

11 november