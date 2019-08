Psychotische buurman terroriseert Eindhovense straat: Hij dreigde kinderen hun kop af te snijden

Sinds hij tegen kinderen schreeuwde dat hij hun ‘koppen eraf zou snijden’ is een straat in Eindhoven helemaal klaar met een psychotische buurman. Hij drijft de buurt al acht jaar tot waanzin, maar mag er nog altijd blijven wonen.

In de Gestelse wijk Genderbeemd eist een straat actie tegen een verwarde man die al jaren de buurt terroriseert met geluidsoverlast, naaktloperij, dreigementen en intimidaties. Ondanks een waslijst aan incidenten, waarvoor de politie bijna dagelijks komt opdraven, woont hij nog altijd in zijn sociale huurappartement aan de Doornburg. De buurt begrijpt er niks van.

Lees ook Plannen voor aanpak van verwarde huurders Lees meer

Gillend demonen oproepen

Het begon een jaar of zes geleden met geluidsoverlast: tokkelen op de basgitaar tot diep in de nacht , maar ook gillend demonen oproepen, deuren continu open en dicht smijten en dingen door het huis gooien. Rotzooi ging af en toe ook over de reling van het balkon en verschillende buurtbewoners zagen hem vanaf de galerij naar beneden pissen. Uit het niets kon hij ook bij hen op de deur bonken in een zoektocht naar geld, sigaretten of een boterham. „Als hij dat niet kreeg, flipte hij: ‘Ik maak je kapot, vuile kankerlijers, kankerburen’, ” vertelt een van de buren.

Quote Als hij geen geld, sigaretten of een boterham kreeg, flipte hij: ‘Ik maak je kapot, vuile kankerlij­ers, kankerburen’ Omwonende

Maar na enkele heftige incidenten in het afgelopen half jaar is de maat helemaal vol. Eerst werd hij veroordeeld voor het mishandelen van zijn moeder, hij sloeg haar waarna ze met haar gezicht op de wasbak viel. Uit het rechtbankverslag bleek dat hij last heeft van acute psychoses. Eind juni werd hij midden op de dag door vijf man in elkaar geslagen op straat en aan zijn enkels naar een auto met geopende kofferbak gesleept. „Alsof ze hem wilden ontvoeren”, vertelt een buurvrouw. „Uiteindelijk lieten ze hem achter en gingen ze ervandoor. Heel de buurt stond te kijken.”

Ontsnapt

De laatste weken werd hij opgenomen en kreeg hij psychische hulp. Toch stond hij een paar keer weer totaal onverwachts in zijn oude straat. Maandag zou hij zijn ontsnapt, al wil de GGzE dat uit privacy-oogpunt niet bevestigen. „Kinderen kwamen naar mij toegerend dat hij had geroepen dat hij hun koppen eraf zou snijden”, vertelt een buurvrouw. De politie, die al de hele dag naar hem op zoek was, houdt hem later die avond aan.

Bij de politie regende het de afgelopen jaren telefoontjes over de man, en ook bij woningbouwstichting Wooninc. werd de overlast geregeld gemeld. Een van de buren hield zelfs een dagboek bij. Maar na acht jaar angst en overlast, woont de man er nog altijd. „Elke keer als je daarover klaagt, krijg je bij Wooninc. te horen dat ze een dossier aan het opbouwen zijn en dat je moet blijven melden. Maar hoe dik moet dat dossier worden?”, vraagt een buurman zich af.

Frustratie

Maar de frustratie spoot bij hem en zijn buren pas echt uit de oren toen er recent een briefje van de woningstichting in de bus viel. Dat ze bij overlast contact op kunnen nemen. „Dat was echt een klap in het gezicht. Alsof we de afgelopen jaren niet tientallen keren naar hen hebben gebeld.” Wooninc. wil niet op de zaak ingaan, maar laat weten dat het haar ‘volle aandacht’ heeft. „Ontruiming is een zware maatregel, waar een uitspraak van de rechter voor nodig is. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak”, aldus een woordvoerder.

Quote Ontruiming is een zware maatregel, waar een uitspraak van de rechter voor nodig is. Dat vraagt om een zorgvuldi­ge aanpak Woordvoerder woningcorporatie Wooninc.

Woningcorporaties worden door bezuinigingen in de zorg de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met verwarde mensen. Koepelvereniging Aedes roept al een paar jaar dat op dit vlak beter moet worden samengewerkt met de politie en gemeente. Zo mag informatie van de politie, die veel meer meldingen en aangiftes van bewoners binnenkrijgt, niet zomaar gedeeld worden met de woningstichting. Die heeft daardoor op haar beurt minder gronden om iemand uit huis te zetten.