Punkrockers van No Matching Socks uit Eindhoven presenteren na 12 jaar debuut

Middeleeu­wen waren niet zo grauw, blijkt uit veertig jaar experimen­te­le archeolo­gie in preHisto­risch Dorp

EINDHOVEN - Anneke Boonstra bouwde in 1982 de eerste replica van een boerderij uit de ijzertijd. Veertig jaar later is ze nog steeds actief als vrijwilliger bij het pottenbakken in het preHistorisch Dorp in Eindhoven.

28 maart