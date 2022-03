PvdA-wethouder Yasin Torunoglu past ondanks 508 voorkeursstemmen voor een plek in Eindhovense gemeenteraad

VIDEO Jongeren aan het woord en Eindhoven­se politici even wat minder

Jongeren en politiek is vaak ingewikkeld. Veel jongeren hebben niets op met politiek en zeker niet op lokaal niveau. Terwijl politici enorm hun best doen hun belangstelling te wekken. Het Summa College en het Eindhovens Dagblad deden maandag een poging een brug te slaan. In het Klokgebouw in Eindhoven gingen vier studenten in debat met vijf kandidaat-raadsleden.

14 maart