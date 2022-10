PvdD wil Eindhovens circus zonder pony’s en kamelen, Circus Renz spreekt er schande van

Phoenix perst fietsfra­mes met rubber; maar ook flitskast of geldauto­maat heeft Eindhovens tintje

EINDHOVEN – Er zijn van die Eindhovense bedrijven waar je elke dag tegen aanloopt zonder het te weten. Neem Phoenix. Wat Phoenix in Eindhoven in hun rubberpersen stopt, zie je later terug in bijvoorbeeld betaal- en snoepautomaten en afzuigkappen. Sinds kort maken ze ook frames voor fietsen, voor elektrische steps en scootmobielen.

30 september