PVV wil dat Eindhoven Airport beveiliging verbetert en alle schade van protest Extinction Rebellion verhaalt op actievoerders

Lid onderne­mings­raad Tata Steel neemt uitspraken over activisten terug: ‘Respect­loos en onaccepta­bel’

De directie en de centrale ondernemingsraad van Tata Steel zeggen ‘met afschuw’ kennis te hebben genomen van uitspraken die medewerkers hebben gedaan in Whatsapp- en Facebookgroepen over een demonstratie die maandag wordt gehouden door klimaatactivisten bij de fabriek in IJmuiden.