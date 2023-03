Raad van State stelt basisschool Wereldwijzer deels in gelijk, ministerie moet 67.500 uitkeren

Best mikt op nieuw fietspad op plek van groen­strook tussen Eindho­vense­weg en Oude Rijksweg

BEST - Er komt waarschijnlijk een nieuw, vrijliggend fietspad op de groenstrook tussen de Eindhovenseweg en Oude Rijksweg in Best. Dat moet onderdeel worden van de fietssnelweg F2 tussen Den Bosch en Eindhoven.